Fröhlich, wie es dem Kirchensonntag Laetare entspricht, ist die Gerolsheimer Dorfgemeinschaft an dem für sie gebauten Haus auf dem Kerweplatz zusammengekommen. Denn es galt, dem großen Schneemann mit bunt geschmückten Stecken hinterherzulaufen, bis ihm die Puste ausging und er sich freiwillig dem Feuer übergab.

Nach dem Umzug wurde bei Kaffee, Kuchen, Würstchen und Kaltgetränken gefeiert, dass der Winter passé und der Frühling im Anmarsch ist.

Es war der letzte Stabausumzug, den Erich Weyer (FWG) im Amt des Ortsbürgermeisters gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Förderverein des Kindergartens Naseweis zelebrierte. Denn er zieht sich nach den Kommunalwahlen aus dem Ehrenamt zurück. Besonderen Spaß dürfte ihm am Sonntagnachmittag die Siegerehrung zu dem Ballonwettfliegen der letztjährigen Kerwe bereitet haben. 13 Ballonkarten sind ihm zufolge vom Wettfliegen zurückgekehrt, „die meisten aus Richtung Odenwald“, berichtete Weyer. Gewonnen hat Amelie Wahl, deren Luftballon 93,3 Kilometer weit kam und in Brehmen im Main-Tauber-Kreis landete.

Nächsten Sonntag wird das Winterende auch in Lambsheim gefeiert. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr der Kerweplatz in der Bahnhofstraße. Im Anschluss an den Umzug wird vor dem Haus der Vereine der Winter verbrannt. Die Turmmalerin öffnet ihr Atelier für Besucher.