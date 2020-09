Der Schöpfung mit dem Schwerpunktthema Ernährung ist eine Veranstaltungsreihe der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Frankenthals gewidmet. Den Auftakt bildet ein Ökumenischer Gottesdienst am Freitag, 4. September, 18 Uhr, auf dem Rathausplatz.

„(W)Einklang“ ist der Titel des Gottesdienstes am Freitag und so lautet auch das Motto zum bundesweiten Tag der Schöpfung, der von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) ausgerufen wird. Er findet bereits zum elften Mal statt. Der zentrale Eröffnungsgottesdienst dazu wird in diesem Jahr ebenfalls am Freitag in der Pfalz stattfinden, um 16 Uhr in der Kirche St. Maria in Landau.

Das Thema soll laut der katholischen Gemeindereferentin Annette Kabanow an die Region erinnern, die geprägt sei vom Weinbau. In das Thema kann laut dem evangelischen Gemeindediakon Ralf Zeeb viel hineininterpretiert werden: trauriges Weinen genauso wie fröhliche Geselligkeit. Laut Kabanow soll zudem an das biblische Bewahren der Schöpfung erinnert werden. „Den Raubbau der Natur sehen wir mit Sorge. Deshalb feiern wir jedes Jahr einen Tag des ökumenischen Gebets“, zitiert sie aus der Charta Oecumenica.

Wenig Zeit zum Handeln

Bewusst finde der Gottesdienst in der Mitte der Stadt statt, das betonen Kabanow, Zeeb und Horst Roos vom Gemeindepädagogischen Dienst im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst auf dem Rathausplatz vom Posaunenchor unter Leitung von Bezirkskantor Eckhart Mayer. Singen sei wegen Corona nicht erlaubt.

„Im Moment sehen wir aufgrund der klimatischen Veränderung, dass wir nicht mehr viel Zeit zum Handeln haben“, sagt Zeeb. Er weist darauf hin, dass in diesem Jahr der Earth Overshoot Day – der Tag, an dem die Menschen mehr natürliche Ressourcen verbraucht haben als nachwachsen können – auf den 22. August gefallen sei. Für Zeeb ist klar: „Wir leben deutlich über unsere Verhältnisse.“

Start für weitere Aktion

Mit dem Gottesdienst zu dem Gedenktag wird die ebenfalls überregionale ökumenische Aktion „Trendsetter Weltretter“ in Frankenthal eröffnet. Daran sind die Evangelische Kirche der Pfalz, das Bistum Speyer, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und die Landeszentrale für Umweltaufklärung beteiligt. Lokale Veranstaltungen flankieren diese Aktion bis zum 4. Oktober. Zum Mitmachen gibt es wöchentliche Themen und Aufgaben. Auch Denkanstöße werden per E-Mail oder über Facebook an die Teilnehmer geschickt.

An dieser Aktion können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen teilnehmen. Die Anmeldung läuft über die Internetseite www.trendsetter-weltretter.de. In Frankenthal besteht an vier Abenden die Möglichkeit, sich zu treffen und auszutauschen: jeweils mittwochs um 19 Uhr am 9., 16., 23. und 30. September. Die Organisatoren bitten um Anmeldung beim Gemeindepädagogischen Dienst Frankenthal, Telefon 2390977, E-Mail gpd.frankenthal@evkirchepfalz.de. Flankierend zur Aktion „Trendsetter Weltretter“ laden die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden und der Gemeindepädagogische Dienst zu Veranstaltungen ein. Bei allen ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Anmeldung beim Gemeindepädagogischen Dienst notwendig.

Termine

Samstag, 5. September, 14 Uhr: Eine Gruppe besucht den Bauernhof von Georg und Barbara Riede in Studernheim (Oggersheimer Straße 13). Mit dem Fahrrad geht es zu den Feldern, weshalb die Anfahrt mit dem Zweirad erfolgen muss.

Montag, 14. September, 14 Uhr: Kräuterwanderung mit Sylvia Zilles. Startpunkt ist am Strandbad, Parkplatz 4. Hier wird ein Unkostenbeitrag von 15 Euro erhoben.

Mittwoch, 16. September, 19 Uhr: Der Film „Anders essen“ soll im Dathenushaus gezeigt werden. In dem Film wagen drei Familien ein Experiment. Sie entdecken das Kochen neu und kaufen dafür ausschließlich regional ein.