6000 Rheinland-Pfälzer haben ein Ehrenamt in der Justiz. Neun von ihnen bekamen vergangene Woche in Frankenthal für ihr langjähriges Engagement als ehrenamtliche Richter die Ehrennadel des Landes. Unter ihnen waren die Frankenthaler Claudia Krauß, Sozialgericht Speyer, Annette Mroß, Landesarbeitsgericht, Markus Schröter, Sozialgericht Speyer, sowie Andreas Stellmann aus Heßheim, ebenfalls Sozialgericht Speyer. Sie haben sich laut Mitteilung aus dem Justizministerium kontinuierlich mindestens zwölf Jahre lang für das Gemeinwesen in der Justiz als ehrenamtliche Richterin oder ehrenamtlicher Richter engagiert. Justizminister Herbert Mertin (FDP) würdigte ihren Einsatz. „Durch die Ausübung dieses Ehrenamtes bringen Sie in die Gerichtsverhandlungen Ihre allgemeine Lebenserfahrung und spezifische Berufserfahrung ein. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag dazu, für den jeweiligen Einzelfall gerechte Entscheidungen zu finden“, so Mertin.