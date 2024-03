Mit einigen Veranstaltungen will die Stadt an die Bedeutung Kurfürst Carl Theodors für Frankenthal erinnern. Während dessen Herrschaft erlebte die Stadt eine wirtschaftliche Blütezeit, aus der unter anderem die beiden Stadttore, der frühere Kanal und das kostbare Frankenthaler Porzellan hervorgingen.

Dabei steht sogar ein Doppeljubiläum an: 2024 jährt sich der Geburtstag des Regenten zum 300. Mal, sein Todestag zum 225. Mal. Laut Stadt wird der Direktor des Kurpfälzischen Museums Heidelberg, Frieder Hepp, die Herrscherpersönlichkeit in einem Vortrag („Der Traum von der Krone. Kurfürst Carl Theodor zwischen Anspruch und Wirklichkeit“) am Freitag, 5. April, 14 Uhr, im Rathaus vorstellen. Bereits ab 12 Uhr sind an diesem Tag zwei Porzellinen in der Innenstadt unterwegs. In einem Wettbewerb soll das schönste Foto mit den beiden „zum Leben erweckten“ Porzellanfiguren gekürt werden. Aufnahmen können über Instagram (@stadtfrankenthal) geteilt werden.

Während der von 1742 bis 1799 dauernden Herrschaft von Carl Theodor erlebte die Stadt eine wirtschaftliche Blütezeit. Foto: Erkenbert-Museum/gratis Porzellinen wie hier bei der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim sind Motive eines Fotowettbewerbs in der Frankenthaler Innenstadt. Foto: Stadtverwaltung Frankenthal/gratis Das Speyerer Tor ... Foto: Stadtverwaltung Frankenthal/Sebastian Weindel/gratis ... und das Wormser Tor sind steinerne Zeugnisse aus der Zeit Carl Theodors. Foto: Stadtverwaltung Frankenthal/Torsten Zimmermann/gratis Foto 1 von 4

Am Dienstag, 2. April, 13 Uhr, beleuchtet Werner Schäfer vom Altertumsverein im Erkenbert-Museum den Einfluss des Kurfürsten auf die Stadtgeschichte. Unter dem Titel „Carl Theodor und die Fabriquenstadt“ bietet der Altertumsverein zudem am 18. Mai und 13. Oktober, jeweils um 14 Uhr, Stadtführungen zum Thema an.

Wie das Leben in Frankenthal zur Zeit des Kurfürsten aussah, lässt sich bei einer digitalen Schnitzeljagd per Smartphone entdecken, die ab Juni angeboten wird. Unter www.frankenthal.de/carl-theodor können Interessierte bereits jetzt auf historische Entdeckungsreise gehen.