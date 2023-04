Die Bernd-Jung-Stiftung mit Sitz in Bobenheim-Roxheim vergibt im Gedenken an ihren im Oktober 2021 verstorbenen Gründer Bernd Jung künftig jedes Jahr einen mit 2000 Euro dotierten Stiftungspreis. Bewerben können sich ihr zufolge gemeinnützige Organisationen und Vereine aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stiftung prämiert im Bereich „Sport für Kinder und Jugendliche“ ein laufendes Projekt, eine außergewöhnliche Veranstaltung oder eine Projektidee, deren Anschub oder Umsetzung mit dem Preisgeld finanziert werden kann. Ausführliche Bewerbungen mit Beschreibung des Projekts, der Zielgruppe und der Verantwortlichen können bis 30. Juni per E-Mail an stiftung@bernd-jung-stiftung.de geschickt werden oder per Post an Bernd-Jung-Stiftung, In den Fuchslöchern 25, 67240 Bobenheim-Roxheim.