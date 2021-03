Die IG Metall ruft am Dienstag, 23. März, Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie zu einem Warnstreik während der aktuell laufenden Tarifrunde auf. Stattfinden wird die Aktion zwischen 13 und 15 Uhr in Form eines Autokorso durch Frankenthal und Ludwigshafen. Die Frankenthaler Verwaltung rechnet im genannten Zeitraum mit Verkehrsbehinderungen. Starten soll der Autokorso um 13 Uhr bei Koenig & Bauer in der Lambsheimer Straße. Die Strecke führt dann über Heßheimer und Beindersheimer Straße zum Firmenparkplatz von Howden. Von dort geht es weiter über Nordring, Wormser Straße, Foltzring und Am Kanal Richtung Ludwigshafen. Über Oppauer Straße, L523, Brunckstraße, Sternstraße, Kopernikusstraße und Schwedlerstraße fahren die Teilnehmer zur Firma Sensus. Nach einem Zwischenhalt dort bewegt sich der Autokorso über Völklinger Straße, Industriestraße, Sternstraße, Mannheimer Straße, Wollstraße, Raschigstraße, Leininger Straße, Maudacher Straße und Meckenheimer Straße zur Firma Joseph Vögele (Rheingönheim). Von dort geht es über Maudacher Straße, Breite Straße, Speyerer Straße, Sternstraße, Ruthenstraße, Brunckstraße, L523, Bürgermeister-Trupp-Straße, den Zubringer und die Oppauer Straße zurück nach Frankenthal. Über die Straße Am Kanal, den Foltzring geht es auf den Festplatz Benderstraße. Dort ist ab 14.30 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant. Im Zeitraum des Warnstreiks sei auch im Busverkehr mit Verzögerungen zu rechnen. Das Corona-Schnelltestzentrum Frankenthal auf dem Festplatz ist am Dienstag wie geplant von 10 bis 14 Uhr geöffnet.