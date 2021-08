Für die Oberliga-Handballer der HSG Eckbachtal hätte am Sonntagabend eigentlich das dritte Saisonspiel bei der MSG HF Illtal auf dem Programm gestanden. Mit Blick auf die hohen Corona-Fallzahlen im Saarland haben die Gastgeber die Partie abgesagt und um eine Verlegung gebeten. HSG-Trainer Thorsten Koch stellt sich zunehmend auf eine Saison ein, die mit vielen Unsicherheiten und Fragezeichen versehen ist.

Die in Illingen beheimateten Handballfreunde Illtal haben den Trainingsbetrieb bereits vor einer Woche eingestellt. Das teilt der Verein mit. Diese Entscheidung sei nicht aufgrund eines konkreten Corona-Falls in den eigenen Reihen getroffen worden, sondern aus reiner Vorsicht aufgrund der stark ansteigenden Fallzahlen in der Region. Aus diesem Grund habe man den Kontakt mit dem kommenden Gegner HSG Eckbachtal gesucht und um eine Spielverlegung gebeten.

„Der Bitte sind wir natürlich nachgekommen“, sagt HSG-Trainer Thorsten Koch. „Corona steht im Moment über allem anderen. Da ist von allen Vorsicht angebracht.“ Das Auswärtsspiel der „Gekkos“ soll nun am Samstag, 21. November, 19.30 Uhr, nachgeholt werden – wenn die Entwicklung der Pandemie es zulässt. In der Woche davor ist für Freitag, 13. November, 20 Uhr, das nächste Saisonspiel der HSG angesetzt. Dann soll es zu den VTZ Saarpfalz gehen. Doch auch in der Region Homburg-Zweibrücken sehen die Corona-Fallzahlen zumindest im Augenblick alles andere als rosig aus.

Drei spielfreie Wochen

Sollte die nächste Begegnung am 13. November planmäßig stattfinden können, hätten die Eckbachtaler jetzt noch drei spielfreie Wochen vor sich. Bereits am vergangenen Wochenende haben sie pausiert. Die letzte Partie hat die Koch-Sieben am 10. Oktober zu Hause gegen die VTV Mundenheim bestritten. Diese endete aus HSG-Sicht unglücklich mit 24:25.

Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Saisonspielen – zum Auftakt verlor die HSG in Offenbach 19:27 – hatten sich die „Gekkos“ für Sonntag einiges vorgenommen. Doch bei nun insgesamt fünf spielfreien Wochen am Stück sei es schwierig, als Mannschaft in einen Rhythmus zu finden, erläutert Koch. Und das gelte sowohl für die Pflichtspiele als auch für den Trainingsbetrieb. Doch den Rhythmus gibt im Moment wieder Corona vor. „Die aktuelle Situation ist nicht optimal. Sportlich ist das für alle Teams schwierig“, sagt der Coach. Andere Mannschaften seien sogar noch mehr gebeutelt. Die VTZ Saarpfalz und der TV Homburg zum Beispiel hätten noch gar kein Saisonspiel bestritten: „Die wissen bislang überhaupt nicht, wo sie stehen.“

Trainingspartien nicht unkritisch

Die Aufteilung der Handball-Oberliga in zwei Staffeln hält Thorsten Koch unter den gegebenen Umständen dennoch für die bestmögliche Lösung. „Mit einem kleinen Spielplan kann man auf aktuelle Entwicklungen reagieren und ist einigermaßen flexibel, wenn Begegnungen in der Pandemie verlegt werden müssen. Da wurde auf einen großen Puffer geachtet“, erklärt der Trainer.

Wie das Training in den nächsten Wochen genau laufen soll, darüber will der Übungsleiter mit seinen Spielern nun sprechen. Die lange Pause bis zur nächsten Begegnung würde er gerne mit ein paar Trainingsspielen überbrücken. Deren Ausrichtung sei im Augenblick jedoch nicht unkritisch. „Bei einem Trainingsspiel herrscht schließlich die gleiche Ansteckungsgefahr wie bei einem Pflichtspiel“, sagt Koch.

Wie geht es weiter?

Also aus Vorsicht doch lieber nur normales Teamtraining, damit die Gruppe zumindest unter sich bleibt? An das vom Verein erstellte Hygienekonzept müssen sich ja alle halten. Immerhin: Auf weitere Einschränkungen im Training wie Einheiten in Kleingruppen müssen sich die „Gekkos“ vorerst wohl nicht einstellen. „Noch haben wir von der Kreisverwaltung das Go, dass wir Handballsport in der Halle in Dirmstein ausüben dürfen“, berichtet Thorsten Koch.

Wie es in der Oberliga genau weitergeht und wie lange sich die Saison in den beiden Staffeln am Ende hinziehen wird, das könne im Moment jedoch niemand sagen. Man müsse die Entwicklung der Pandemie im Blick behalten und die Sache auch richtig einordnen, meint Thorsten Koch. „Corona betrifft das ganze öffentliche Leben, und Handball ist nur ein kleiner Teil davon.“