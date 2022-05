Den 9. Juli können sich Schnäppchenjäger bereits vormerken. Dann soll es im Frankenthaler Vorort Eppstein zum zweiten Mal – nach zwei Jahren Corona-Pause – einen Hofflohmarkt geben. Und das Ortskartell hat weitere Pläne.

Geöffnet sind die Höfe am 9. Juli von 12 bis 16 Uhr. Anmeldung nimmt das Ortskartell per E-Mail unter Ortskartell-Eppstein@t-online.de oder per Telefon unter 06233 5791151 bis zum 3. Juli unter Angabe von Namen und Adresse entgegen. Nach zwei Jahren, in denen Corona-bedingt die Aktivitäten zurückgefahren wurden, will das Ortskartell Eppstein vom 19. bis 22. August auch wieder richtig Kerwe feiern. Kerwe@home, Kerwe zu Hause hieß es 2020, 2021. Nun soll der Kerweplatz am dritten Augustwochenende mit Leben gefüllt werden. Allerdings will man in diesem Jahr eher auf kleinere Zelte als auf ein großes Festzelt setzen, informiert der zweite Vorsitzende des Ortskartells, Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD). Grund dafür ist die Unsicherheit mit Blick auf das Infektionsgeschehen. Außerdem könnten so Kosten gespart werden.

Ausrichten werden die Kerwe 2022 die beiden großen Vereine des Vorortes, TSV und DJK, wobei der TSV organisatorisch die Fäden in der Hand halten soll. Das Ortskartell wolle wieder das Ausgraben der Kerwe auf dem Neuköllner Platz und die anschließende Eröffnung auf dem Kerweareal an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße organisieren. Geplant sind auch ein bayrischer Frühschoppen und ein ökumenischer Gottesdienst.

Ebenfalls wieder ins Programm rücken soll der Adventsnachmittag auf dem Neukölln Platz am zweiten Adventssonntag. Wie dieser genau ausgerichtet werde, müsse noch erörtert werden. Denn vor der ehemaligen Feuerwehrhalle steht derzeit eine Leichtbauhalle für das neue Feuerwehrfahrzeug – genau auf dem Platz, auf dem bisher der Adventsnachmittag ausgerichtet wurde. Auch ein Weihnachtsbaumweitwerfen will das Ortskartell laut Klodt zum Start ins Jahr 2023 wieder veranstalten.

Der Vorstand des Ortskartells um den Vorsitzenden Torsten Orlik wurde bei der Hauptversammlung vergangene Woche für eine weitere Amtsperiode bestätigt.

Der Vorstand

Vorsitzender: Torsten Orlik, Stellvertreter: Uwe Klodt, Kassierer: Winfried Rogel, Beisitzer: Max Krause, Dominik Fiege, Edith Heiser