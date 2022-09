Weil das vorhandene Kontingent bereits fast aufgebraucht ist, begrenzt die Stadt ab sofort die Ausgabe der gelben Säcke. Pro Haushalt soll es nur noch eine Rolle geben. Die Säcke sind zur Entsorgung von Verpackungen gedacht und werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Bereits jetzt seien die 1,7 Millionen gelben Säcke, die der Stadt aufgrund ihrer Einwohnerzahl vom Dualen System Deutschland (DSD) zugeteilt werden, fast vollständig aufgebraucht, wie der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) informiert. Ein übermäßiger Verbrauch von Säcken durch bestimmte Haushalte und Verbraucher führe zu Ungerechtigkeit in der Verteilung. Der EWF betont: In die Säcke dürfen nur Verpackungsmaterialien aus Kunststoffen, Metallen und Verbundstoffen. Für die Entsorgung von Restabfall, Laub und anderen Materialien dürften sie nicht genutzt werden.

Ausgabe beim EWF und im Rathaus

Die gelben Säcke werden vom DSD für die Entsorgung von Produktverpackungen, beispielsweise Joghurtbecher oder Konservendosen, zur Verfügung gestellt. Dies zahlen Verbraucher bereits beim Kauf mit. In Frankenthal

werden die Säcke beim Bürgerbüro des EWF in der Ackerstraße 24 und am Seiteneingang im Rathaus ausgegeben. Zusätzlich gibt es die Sackrollen laut Stadt auch weiterhin in begrenzter Zahl an jedem Müllauto des EWF, in der Kompostanlage, bei den Vorortverwaltungen sowie im Wertstoffcenter im Starenweg.