Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der VfR Frankenthal will in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz im Heimduell mit dem SV Weisenheim am Sonntag wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Ein Nachbarschaftsduell, sowohl tabellarisch als auch geografisch.

Als neutraler Zuschauer ist man geneigt, sich Spiele der Weisenheimer anzuschauen. Sie haben einen hohen Unterhaltungswert, weil Tore garantiert sind, oftmals gibt es gar ein Spektakel. Das könnte