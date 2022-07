Auch der Lambsheimer Landtagsabgeordnete Martin Haller (SPD) scheint nicht zufrieden zu sein mit dem Fortschritt im Moderations- und Aufklärungsprozess des Verkehrsministeriums in Sachen Fluglärmschutz in Bobenheim-Roxheim. Haller hat eigenen Angaben zufolge der Landesregierung eine Kleine Anfrage geschickt. Demnach möchte er genau aufgeschlüsselt haben, wann die Fachgruppe Luftverkehr des Landesbetriebs Mobilität (LBM) die Einhaltung der Platzrunde auf dem Flugplatz Worms kontrolliert hat und mit welchen Ergebnissen.

Auch will er wissen, wie viele Beschwerden und Anzeigen im Zusammenhang mit Flügen über den Ort in den letzten fünf Jahren beim LBM eingegangen sind und bearbeitet wurden. Eine weitere Frage hebt auf andere Verkehrs- und Sonderlandeplätze in Rheinland-Pfalz ab, weil es dort eventuell stärkere Einschränkungen des Flugbetriebs an Sonn- und Feiertagen gibt.