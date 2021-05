Eine Partie der National Basketball Association (NBA) live in der Halle zu verfolgen, diesen Kindheitstraum haben sich die Brüder Florian und Christian Henß vom Basketball-Landesligisten Eintracht Lambsheim vor sieben Jahren in Dallas erfüllt. Und das gleich mehrfach. Die beiden sahen jede Menge Stars, erlebten tolle Pausenshows und beobachteten sogar einen Heiratsantrag.

Organisiert wurde der Amerika-Trip vom Basketballmagazin „Five“ und dem Reiseanbieter „Teamsportreisen.de“. „Beide Unternehmen veranstalten einmal im Jahr eine NBA-Reise“, erläutert Christian Henß im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Im Januar 2014 war es für die Brüder soweit: Sie flogen nach Dallas. Alles sei perfekt organisiert gewesen, sie hätten sich praktisch um nichts kümmern müssen, so Florian Henß „Die Veranstalter planen den kompletten Urlaub. Sie kümmern sich um die Unterkünfte und Tickets.“

Betreut wurde die aus lauter Basketballfans bestehende Reisegruppe von keinem geringeren als „Five“-Chefredakteur André Voigt, der wohl bekannteste Basketball-Journalist Deutschlands. „Er war unser Guide. Wenn es zur Halle ging, war er derjenige, der die Tickets hatte“, erzählt der Eintracht-Spieler.

Großes Glück mit der Paarung

Voigt führte die Gruppe in die Halle der Dallas Mavericks, ins American Airlines Center. Dort sahen die Henß-Brüder gleich drei NBA-Spiele. Vor allem für Florian Henß war das eine besondere Sache. Denn er ist ein großer Fan der Mavericks und natürlich auch von Dirk Nowitzki. Sein jüngerer Bruder Christian steht dagegen auf die Los Angeles Lakers und Kobe Bryant. Doch auch der hatte Glück, weil exakt diese Paarung auf dem Reiseprogramm stand.

Bei der Buchung hatten beide noch darauf gehofft, ihre Idole live in einem Ligaspiel sehen zu können. Doch wenige Wochen vor dem Duell der Mavericks und Lakers verletzte sich Bryant. Für Christian Henß war das eine Riesenenttäuschung. Jeden Morgen habe er sein Smartphone in die Hand genommen, um zu schauen, wie der Verletzungsstand von Bryant war.

Nächte um die Ohren geschlagen

Doch auch ohne Superstar Kobe Bryant seien die Begegnungen der Dallas Mavericks mit den LA Clippers, den New York Knicks und LA Lakers für ihn etwas besonderes gewesen, meint Christian Henß. „Wir kannten das alles ja nur aus dem Fernsehen oder dem Internet. Wir waren schon froh, wenn wir zu Hause irgendwo im Netz einen Livestream bekommen konnten, um die Spiele zu verfolgen.“ Wegen der Zeitverschiebung hätten sie sich dabei so manche Nacht um die Ohren geschlagen.

Doch am 3. Januar 2014 war es endlich soweit: Die Begegnung der „Mavs“ gegen die Clippers wartete auf die Henß-Brüder. „Es war ein Traum, dort im Stadion zu sein, wo Dallas drei Jahre zuvor Meister geworden war“, beschreibt Florian Henß seine Gefühlslage. Die drei Partien hätten sie regelrecht zelebriert – vor und in der Halle.

„Ob Freiwurfstand, Hochsprungtest oder Preisausschreiben – wir haben alles mitgemacht. Wir haben uns auch zu den Pappfiguren der Spieler gestellt und haben uns fotografieren lassen“, erzählt Christian Henß. „Wir wollten alles aufsaugen und haben jede Menge T-Shirts anprobiert.“

Vor dem Anspiel nervös

Dank der vielen Begegnungen, die sie zu Hause am Bildschirm verfolgt hatten, und unzähliger Stunden an der Spielekonsole erkannten sie im Innenraum der Halle alles wieder. Doch bis zum Anspiel stieg die Anspannung, vor allem bei Florian Henß. „Ich war nervös und hoffte auf ein gutes Spiel. Als die Partie dann lief, habe ich es nur noch genossen“, sagt der heute 30-Jährige.

Auch wenn Dallas in der ersten Partie gegen die Clippers eine 112:119-Niederlage einstecken musste, waren beide Brüder begeistert. Nicht nur das Spielgeschehen auf dem Parkett, auch das ganze Drumherum sei sehr interessant gewesen, berichtet Florian Henß. „Die Amerikaner sind einfach die Meister des Entertainments.“

Beeindruckende Körpergröße

Doch die Reise hatte für die Brüder noch mehr zu bieten. Bei dem zweiten Spiel gegen die Knicks aus New York durfte die Reisegruppe vor der Partie in den Spielertunnel. „Das war schon verrückt. Da haben wir uns noch mal gefühlt, als ob wir erst zehn Jahre alt wären. Für kurze Zeit hatten wir den Gedanken, uns nie wieder die Hände waschen zu wollen“, meint Florian Henß und lacht.

Besonders die Körpergröße der Spieler habe ihn beeindruckt. Darunter war auch Dirk Nowitzki. Für den älteren Henß-Bruder war dies bereits der zweite Moment, in dem er seinem Idol nah gekommen ist. „Meinen ersten Nowitzki-Moment hatte ich, als wir mal als Zuschauer im ,ZDF-Sportstudio’ waren. Da habe ich ein Foto mit Dirk gemacht“, erzählt Florian Henß.

Karriereende für Bryant

Christan Henß musste auf seinen Kobe-Bryant-Moment noch etwas warten. 2016 war es dann soweit: Der Jüngere der beiden Brüder flog zu einem Lakers-Spiel nach Los Angeles, nachdem Bryant vor der Saison sein Karriereende angekündigt hatte.

Die ersten NBA-Partien, die sie live miterlebt haben, werden für die Eintracht-Spieler aber immer etwas besonderes bleiben. „Eigentlich haben wir erst im Nachhinein realisiert, was wir damals alles erlebt haben“, räumt Christian Henß ein. Ein Basketballspiel in Deutschland sei damit nicht zu vergleichen: „In der Bundesliga sind die Pausen recht langweilig. In der NBA wird ununterbrochen etwas geboten. Das ist selbst für jemanden, der nichts mit Basketball am Hut hat, eine super Sache. Selbst wenn nur die Kiss- oder Dance-Cam im Gedächtnis bleibt“, meint Christian Henß und lacht. Sogar einen Heiratsantrag hätten sie in der Halle miterlebt.

