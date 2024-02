Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FC Arabia Frankenthal bleibt beim Turnier um die Futsal-Südwestmeisterschaft in den ersten beiden Gruppenspielen ohne Gegentor. Da durfte der Tabellendritte der Südgruppe der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz vom Titel träumen. Es kam aber anders.

Danach konnten die Frankenthaler jedoch nicht an ihre zunächst guten Ergebnisse anknüpfen, so dass sie am Ende den sechsten Platz belegten. Arabia-Trainer Berkan Celik war trotzdem zufrieden.