Traditionell werden in der Nacht zum 1. Mai die bösen Geister vertrieben. Oft wird ein Hexenfeuer entzündet, es wird gefeiert, Verliebte tanzen gemeinsam in den Mai. All das ist Corona-bedingt wohl auch in diesem Jahr nicht möglich. Mit einer digitalen Varietéshow will Fabian Kelly positive Energie in die heimischen Wohnzimmer bringen.

„Lichtblicke – eine magische Varieténacht“ heißt die Produktion, die die Firma Kelly Entertainment aus Ober-Flörsheim in Kooperation mit dem Land und der Aktion „Im Fokus 6 Punkte für die Kultur“ anbietet. Die Show bietet nach Angaben des Veranstalters eine Mischung aus Artistik, Tanz und Feuer. „Zahlreiche Künstler aus dem Land werden dazu live ihre Darbietungen in einem großen TV-Studio in Worms präsentieren“, heißt es in einer Pressemitteilung von Kelly Entertainment.

Die Zuschauer können am Freitag, 30. April, ab 20 Uhr über einen Internetstream dabei sein. Sie sollen sogar interaktiv in die Show einbezogen werden. Die Moderation übernimmt Entertainer Fabian Kelly. Tickets kosten neun Euro.

Monatelang ohne Arbeit

„Wir freuen uns sehr, dass uns das Land Rheinland-Pfalz mit dem Förderprogramm ,Lichtblicke’ diese aufwendige Showproduktion ermöglicht. Damit können wir zum ersten Mal seit über einem Jahr Künstlern wieder eine Auftrittsmöglichkeit bieten“, sagt Kelly. Neben den Artisten, Magiern und Tänzern seien auch Techniker aus der Region Worms, die monatelang ohne Arbeit gewesen seien, in die Produktion eingebunden.

Die Show selbst werde sich rund um das Thema Licht drehen, kündigt Produzent Kelly an. Man wolle den Begriff „Lichtblicke“ wörtlich nehmen. „Nach dieser langen, düsteren Zeit ist ein Licht am Ende des Tunnels sicher nötiger denn je. Deshalb transportieren alle Künstler des Abends diese Botschaft“, sagt Fabian Kelly. Auf der Wormser Bühne sollen demnach eine LED-Performance, Seifenblasen-Kunst, Sandmalerei, Luftartistik, Zauberei und eine Feuershow zu sehen sein.

Zauberüberraschung zum Mitmachen

Der Veranstalter verspricht einen „perfekten Varietéabend mit allem, was dazu gehört“. Wer möchte, kann sich vorab eine Varieté-Genussbox bestellen, die laut Kelly eine Flasche Winzersekt, Zirkus-Popcorn der Chocolaterie Holzderber aus Worms und Zauberüberraschungen zum Mitmachen enthält.

Noch Fragen?