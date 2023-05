Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Derby ist immer besonders. Das sind sich Kevin Günderoth (TuS Gerolsheim) und Ralf Buch (KV Grünstadt) einig. Nun, da die Herren des TuS Gerolsheim in der Kegel-Regionalliga Nordbaden/Rheinland-Pfalz wieder besser in der Spur zu sein scheinen, könnte es am Samstag ein spannendes Duell zwischen den beiden Teams aus dem Leiningerland werden.

Während der Blick der Gerolsheimer zu Jahresanfang eher nach unten gerichtet war, hat sich die Lage – insbesondere nach dem 7:1 (3534:3397)-Überraschungserfolg in der vergangenen Woche