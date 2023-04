Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die jüdische Geschichte und Kultur stehen im Zentrum von mehreren Veranstaltungen, die Anfang September in Frankenthal stattfinden. Zudem werden elf weitere „Stolpersteine“ verlegt.

Am Europäischen Tag der Jüdischen Kultur (5. September) bietet Rüdiger Stein eine Führung zum Thema „Stolpersteine“ an. In Frankenthal erinnern 98 Steine an das Schicksal