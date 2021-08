Das erste Gleis4-Open-Air im Frankenthaler Strandbad startete am Mittwochabend mit dem Sänger Olli Roth. Mit Songs von Eric Clapton bis Prince unterhielt er die rund 150 Besucher, berichtet Gleis4-Chef Tiemo Feldmann. Das Publikum habe es sich auf den Liegestühlen vor der Bühne oder in der GLEIS4-Lounge im Seitenbereich des Geländes gemütlich gemacht. Zur Eröffnungsfeier seien Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur erschienen. In seiner Begrüßung habe er sich, so Feldmann, für das Vertrauen von Stadt und Stadtwerken bedankt, die diese Open-Air-Veranstaltung erst möglich gemacht hätten. Die Organisation des Festivals habe sein Team innerhalb von nur drei Wochen gestemmt. Das Gleis4-Open-Air findet jeweils von Mittwoch bis Samstag, 18 bis 23 Uhr, sowie am Sonntag von 12 bis 20 Uhr statt. Konzertangebote gibt es bis einschließlich 5. September jeweils für Freitag- und Samstagabend. Für Besucher gilt die 3-G-Regel: geimpft, getestet, genesen. Informationen zum Programm, zu Anfahrt und Parkplätzen gibt es im Internet unter https://www.kuz-gleis4.de/gleis4-open-air/rhp