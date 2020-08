Premiere geglückt: Mit 2760 Punkten hat Mia-Sophie Urban ihren ersten Siebenkampf in Düsseldorf abgeschlossen. Bei ein paar Disziplinen war allerdings noch etwas Luft nach oben.

Die Möglichkeit, den ersten Siebenkampf zu absolvieren, kam laut Mitteilung des Vereins kurzfristig. Doch Mia-Sophie Urban packte die Chance im Stadion „Kleine Kampfbahn“ in Düsseldorf am Schopf. Und während sich in der benachbarten Merkur Spiel-Arena die Fußballer von Inter Mailand auf das Halbfinale der Europa League vorbereiteten, kämpften die Mehrkampf-Mädchen der Altersklasse U16 um Punkte.

Urban ging mit den Mädchen das ASC und ART Düsseldorf an den Start, war allerdings außer Wertung. CORONA-bedingt hatte sie vorher nur wenig Training absolvieren können. Der erste Wettkampf nach der Zwangspause sollte eine Standortbestimmung darstellen.

Bei schwül-warmen Temperaturen über 30 Grad lief sie die 100 Meter in 14,5 Sekunden. Im Weitsprung verschenkte sie ein paar Zentimeter und landete bei 4,29 Meter. Auch im Kugelstoßen wäre laut Verein mehr drin gewesen als 7,59 Meter. Zum Abschluss des ersten Tages übersprang sie im Hochsprung bei einsetzendem Gewitterregen 1,25 Meter.

Zum Auftakt an Tag zwei fand sie über 80 Meter Hürden nicht in ihren Rhythmus und kam auf 16,49 Sekunden. Doch den Frust darüber leitete sie offenbar in die richtigen Bahnen. Sowohl im Speerwurf (21,60 Meter) als auch über die abschließenden 800 Meter (3:06 Minuten) gab es jeweils eine persönliche Bestleistung. Unterm Strich sammelte sie 2760 Punkte und war damit laut LAC auf etwa einem Leistungsniveau wie die Konkurrentinnen.