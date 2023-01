Gesund bleiben und das Leben ohne Sucht und Gewalt meistern: Das lernen die Schüler der Erkenbert-Grundschule in dem Programm Klasse2000. Manchmal geht es dabei auch um vermeintlich einfache Dinge.

Seit sechs Jahren beteiligt sich die Erkenbert-Grundschule an dem in Deutschland laut Schule am weitesten verbreiteten Programm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtprävention in der Grundschule. „Wir möchten Kinder frühzeitig für das Thema Gesundheit begeistern und sie dabei unterstützen, die Herausforderungen des Lebens ohne Sucht und Gewalt zu lösen“, sagt Schulleiter Thomas Koschant. Mit der Symbolfigur Klaro könnten die Kinder spielerisch erforschen, was sie selbst tun können, um gesund zu bleiben und sich wohlzufühlen. Klasse2000 begleitet Kinder von Klasse 1 bis 4 und behandelt alle Themen, die zum gesunden Leben dazugehören: von Bewegung, Ernährung und Entspannung bis hin zur gewaltfreien Lösung von Konflikten und der kritischen Auseinandersetzung mit Bildschirmmedien, Werbung, Tabak und Alkohol.

Pausenbrot-Drehscheibe und Atemtrainer

Besondere Höhepunkte seien für die Kinder die Stunden der Klasse2000-Gesundheitsförderin Frau Daniela Steltenpohl. Zwei- bis dreimal pro Schuljahr führe sie neue Themen in den Unterricht ein und bringe dafür interessante Materialien wie einen Atemtrainer, eine Pausenbrot-Drehscheibe oder ein Gefühlebuch mit, berichtet Koschant. Anschließend würden die Lehrkräfte diese Themen vertiefen. Zusätzlich gebe es digitale Angebote für Kinder, Eltern und Lehrkräfte.

Eine Spende des Lions Clubs Frankenthal von 1760 Euro ermögliche nun die Teilnahme der Klassen 1a und 1b über vier Jahre an dem Programm. „Die Erstklässler erforschen in diesem Schuljahr den Weg der Luft durch den Körper und lernen dabei die einfachste Entspannungsübung der Welt kennen – das tiefe Ausatmen“, sagt Koschant. Sie würden außerdem erfahren, warum sich ihr Körper bewegen kann und dass er eine ausgewogene Ernährung braucht, um gesund zu bleiben.