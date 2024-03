Am Montagnachmittag zwischen 16.15 und 17.40 Uhr sind nach Angaben der Polizei Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Neustadter Straße in Lambsheim eingebrochen und haben unter anderem ein Smartphone gestohlen. Den bei dem Einbruch entstandenen Schaden beziffern die Beamten auf circa 1100 Euro. Wer im Bereich Neustadter Straße und Bubensteig etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 zu melden.