Einbrecher verschafften sich am Wochenende Zugang zu der Integrierten Gesamtschule (IGS) Robert Schuman. Sie brachen laut Polizei in der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagmorgen in mehreren Räumen Schränke auf. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, wird derzeit ermittelt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.