Die Eckbachhalle in Großniedesheim soll generalsaniert werden, doch aus dem Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wird dafür kein Geld fließen. Der Grund: Um in das Programm aufgenommen zu werden, müsste die Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim als Träger dieser zentralen Sportstätte ein paar Bedingungen erfüllen, und dazu wäre zu viel Geld erforderlich.

In den Unterlagen für den VG-Rat, der vor Weihnachten tagte, heißt es: „Es hätte in einem Zuge die Effizienzgebäude-Stufe 70 erreicht werden müssen.“ Und das ginge offenbar nur, wenn man die Bodenplatte aller Gebäudeteile dämmen und auf Biomasse als Brennstoff umsteigen würde. Beides ist laut einem Ingenieurbüro wirtschaftlich nicht vertretbar. Wie viel Geld das Büro für die Erstellung seines 90-seitigen Gutachtens über die etwaige Teilnahme an dem Bundesprogramm bekommen hat, steht nicht in den Ratsunterlagen.