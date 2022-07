Mit technischer Raffinesse hat die Polizei Frankenthal nach eigenen Angaben zwei mutmaßliche Diebe ausfindig gemacht, die am Donnerstagmorgen einen sogenannten E-Scooter gestohlen haben sollen. Den Beamten zufolge hatte der Besitzer des mit Elektromotor angetriebenen Rollers sein an der Neumayerschule geparktes Fahrzeug gegen 9 Uhr als gestohlen gemeldet. Bei der Aufnahme der Anzeige habe sich herausgestellt, dass der Scooter mit einem GPS-Modul ausgestattet ist. Mit Hilfe dieser satellitengestützten Technik konnte eine Streife den Roller an der Kreuzung Foltzring/Nachtweideweg orten und anhalten. Damit zu diesem Zeitpunkt unterwegs: ein 16-Jähriger aus Saulheim (Landkreis Alzey-Worms) und ein Zwölfjähriger aus Worms. Gegen beide laufe nun ein Strafverfahren. Zur Klärung des Sachverhalts bitten die Ermittler eventuelle Zeugen, sich bei der Inspektion Frankenthal zu melden. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.