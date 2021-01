Die bisher an oder mit einer Covid-19-Erkrankung 31 verstorbenen Patienten in Frankenthal sind – Stand: Mittwochmorgen – bis auf eine Ausnahme alle älter als 60 Jahre. Das geht aus den Daten hervor, die das staatliche Robert-Koch-Institut (RKI), täglich aktualisiert und grafisch aufbereitet, im Internet veröffentlicht. Die von den Gesundheitsbehörden des Landes am Mittwochnachmittag gemeldeten zusätzlichen vier Todesfälle sind in dieser Übersicht noch nicht berücksichtigt gewesen. Von den 31 Männern und Frauen, deren Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 seit Ausbruch der Pandemie tödlich endete, sind mit 24 Fällen die meisten sogar 80 Jahre und älter. Die Anzahl der Ansteckungen in dieser Altersgruppe gibt das RKI mit gut 170 an. Die meisten Infektionen in Frankenthal verzeichnet das Institut unter den 35- bis 59-Jährigen: 415 Fälle. Das ist ein gutes Drittel des gesamten Infektionsgeschehens. Die zweitgrößte Gruppe an Betroffenen: die 15- bis 34-Jährigen mit 367 Ansteckungen. Rund 340 Infektionen ordnet die Statistik der Generation 60 plus zu. Kaum eine Rolle spielen diesen Zahlen zufolge die jüngeren Kinder und Jugendlichen: Vom Säuglings- bis zum Teenageralter liegen für Frankenthal bislang nur 45 positive Tests auf das Coronavirus vor.