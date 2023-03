Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den Landesimpfzentren der Stadt Frankenthal und des Rhein-Pfalz-Kreises in Schifferstadt müssen in den kommenden drei Wochen Termine ausfallen, bei denen die erste Dosis der Corona-Schutzimpfung verabreicht werden sollte. Das haben die jeweils zuständigen Verwaltungen am Donnerstag mitgeteilt. Eine gute Nachricht gab es für ein örtliches Pflegeheim.

Dass bereits vereinbarte Termine abgesagt werden müssen, das hatte man in Frankenthal schon zu Wochenbeginn geahnt, als kein Nachschub mit neuem Serum für das Impfzentrum in der Andreas-Albert-Sporthalle