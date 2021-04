Den mobilen Teams, die in Frankenthal im Einsatz sind, fehlt der Impfstoff. Das könnte der Grund dafür sein, dass im Altera Senioren-Domizil noch nicht geimpft wurde, heißt es auf Nachfrage. In allen anderen Pflegeeinrichtungen haben Bewohner und Mitarbeiter bereits die erste Spritze bekommen.

Dass ihre Einrichtung impfbereit ist, hat Jutta Loreth bereits am 4. Januar den Verantwortlichen mitgeteilt. Wann tatsächlich ein mobiles Team ins Haus kommt, wusste die Hausleiterin des Altera Senioren-Domizils allerdings bis Mittwochmittag nicht – trotz mehrfacher Nachfragen bei den zuständigen Stellen im Land. „Angehörige erfahren, dass alle anderen Einrichtungen bereits dran waren und fragen nach, woran es bei uns hängt“, sagt Loreth. Da sie selbst auf mehrfache Anfragen keine Rückmeldung bekommen habe, könne sie den Familien keine Antwort geben. Am späten Mittwochnachmittag steht schließlich fest: Im Altera Senioren-Domizil wird am 20. Januar geimpft.

„In dieser Woche gab es für unsere Teams keinen Impfstoff für Frankenthal“, sagt eine Sprecherin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Nach wie vor seien die Vorräte knapp. Ob das tatsächlich der Grund für die Verzögerung bei Altera ist, könne sie nicht sagen. Aktuell seien 40 mobile Teams in Pflegeheimen in Rheinland-Pfalz unterwegs. Am Personal fehle es also nicht.

Knapp 600 Senioren bereits geimpft

Seit 29. Dezember werden Bewohner und Personal in Pflegeeinrichtungen in Frankenthal gegen das Coronavirus geimpft. Den Anfang machte das Haus Edelberg, wo 82 Senioren und laut Betreiber „die meisten Mitarbeiter“ das Vakzin erhielten. Im Hieronymus-Hofer-Haus wurden am Neujahrstag 179 Bewohner und Mitarbeiter immunisiert, in der Seniorenresidenz Frankenthaler Sonne waren es tags darauf 255 Impfungen innerhalb von zwölf Stunden, im Caritas-Altenheim Heilig Geist erhielten 65 Bewohner und „über 50 Mitarbeiter“ am 9. Januar die Covid-19-Schutzimpfung. Insgesamt sei die Impfbereitschaft unter den älteren Menschen höher als beim Pflegepersonal, so die Rückmeldung der Verantwortlichen.

Impfzentrum bis Ende nächster Woche versorgt

Im Impfzentrum im Petersgartenweg habe man noch ausreichend Serum für die 50 Termine, die derzeit pro Tag geplant sind. „Der Impfstoff reicht bis Ende nächster Woche“, sagt Impfkoordinator Frank Rickert auf Nachfrage. Er benötige allerdings im Laufe der kommenden Woche eine größere Lieferung, weil bereits in einigen Senioreneinrichtungen die zweite Dosis verabreicht werden müsse. Wann der Nachschub kommt, wisse er nicht, so Rickert am Mittwoch. Das Impfzentrum Frankenthal bleibt aktuell deutlich unter der maximal möglichen Auslastung, die Rickert mit 500 bis 700 Impfungen am Tag beziffert.