Leere Kassen, marode Sportstätten: In den Prunksitzungen der Chorania bekam die Politik in Frankenthal und Berlin ihr Fett ab. 450 Gäste feierten am Freitag und Sonntag im Donauschwabenhaus das fünfstündige Programm mit Büttenreden, Gesang und Tanz.

Kurz vor Ende der Sitzung brachten die Gröhler der Chorania am Freitagabend das Donauschwabenhaus zum Kochen. Vor ausverkauftem Haus hatten die 50 Aktiven gemeinsam mit den Beiträgen von vier Gästen bis dahin bereits für beste Unterhaltung gesorgt. Protokoller Thomas Kehl nahm zum Start unter anderem den Fachkräftemangel in der Berliner Ampelkoalition, den Kommunalen Finanzausgleich und die OB-Wahl in Frankenthal auf die Schippe. Und auch der singende Elferrat schlug in die gleiche Kerbe: die Brunnenverkleidung während des Strohhutfests wurde ebenso kritisiert wie der Sperrmüll in den Laubcontainern, der neue Plastikkreisel in der Benderstraße und das ausgefallene Strandbadfest.

Humoristische Abrechnung mit der Stadtpolitik: der singende Elferrat der Chorania. Foto: Chorania/Gratis Scharfzüngige Abrechnung mit der Politik: Protokoller Thomas Kehl. Foto: Chorania/Gratis Tolles Talent: Tanzmariechen Laura Mrosek. Foto: Chorania/Gratis Beim Gardemarsch: die Choraniagarde. Foto: Chorania/Gratis Von der Pfalz nach Rio: Nadine Tups bei ihrem Debüt in der Bütt. Foto: Chorania/Gratis Engel und Teufel: die Wilden Choris Foto: Chorania/gratis Stimmungsgarant: die Gröhler. Foto: Chorania/Gratis Kleine Kobolde: die Choris-Kidz. Foto: Chorania/Gratis Jäger aus Kurpfalz: Thomas Scholl. Foto: Chorania/Gratis Foto 1 von 9

In ferne Gefilde ging es mit den Büttenreden von Nadine Tups, die bei ihrem Debüt von einem Ausflug zum Carneval in Rio berichtete, Präsident Thomas Kehl, den es nach Italien zog, und der Bolletritsche aus Heßheim, die als Flugbegleiterinnen unterwegs waren. Die KCK-Aktiven Horst Siegholt und Pit Karg hatten als Dr. Fred von der Flachzange und Herr Filzbacher die Lacher auf ihrer Seite, als Jäger aus Kurpfalz lieferte Thomas Scholl einen Gesangsbeitrag. Die Chorania-Garde begeisterte mit ihrem Gardemarsch. Laura Mrosek war als Tanzmariechen mit einem tollen Tanz am Start. Die Choris-Kidz waren als Kobolde auf der Bühne, die Wilden Choris als Engel und Teufel.

Für 55 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde am Freitag Karl-Heinz Fick ausgezeichnet, Hans und Irmtraud Hechler sowie Rita Galante sind seit 33 Jahren, der Erste Vorsitzende Jörn Peter seit 22 Jahren im Verein.