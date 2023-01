Tim Graf, Trainer des Fußball-A-Klasse-Vertreters DJK Schwarz-Weiss Frankenthal, und Tarek Abdul-Ghani, Spieler beim FC Arabia Frankenthal (C-Klasse), veranstalten am Samstag, 7. Januar, ein Jedermannturnier in der Stadtsporthalle Am Kanal, das sie aufgrund der mitunter namhaften Besetzung als „Championsturnier“ betiteln.

24 Mannschaften sind laut Tim Graf am Start. So soll der ehemalige Bundesliga-Profi Selim Teber im Team „Selim and friends“ auflaufen, ebenso Simon Joachims, der aktuell beim FC Nürnberg II in der Bayernliga spielt, zuvor bei Wormatia Worms und bei Arminia Ludwigshafen gekickt hat.

Mit dabei sein sollen ebenso der gebürtige Grünstadter Vincent Haber, der aktuell für den Oberligisten TSG Pfeddersheim am Ball ist, zuvor ebenfalls bei Wormatia Worms war, und mit Aron Asamoah ein weiterer ehemaliger Wormate, der in der Domstadt geboren wurde und nun bei den Indiana Tech Warriors in den Vereinigten Staaten spielt.

Ziel: Turnier zum Jahresstart etablieren

Als weiterer Mitspieler in der Stadtsporthalle ist laut Tim Graf der ehemalige Arminia-Spieler Lennart Thum gemeldet, der beim 1. FC Kaiserslautern II unter Vertrag steht, und mit Marc Ehmann ein weiterer ehemaliger Arminia-Spieler, der derzeit in den USA studiert.

„Wir wollen dieses Fußballturnier zum Jahresstart in Frankenthal etablieren, als Treffpunkt für Sportler und Fußballbegeisterte, aber auch um Kontakte von Spielern zu Vereinen und umgekehrt herzustellen“, sagt Tim Graf. Los gehen soll es um 11 Uhr, das Ende des Turniers ist für 22 Uhr geplant. Eintritt: vier Euro.