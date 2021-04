1521 war dem vom Papst exkommunizierten und mit einem Bann belegten Reformator der Zugang zum Dom verwehrt. Heute zeige man sich dialogbereiter, kündigt Dompropst Tobias Schäfer eine Ausstellung mit Bildern und Plastiken des Künstlers Harald Birck zur Person Martin Luthers an.

Die Ausstellung vom 10. April bis 13. Juni sei ein Beitrag der Domgemeinde zum Reichstagsjubiläum, so der Dompropst in seiner Pressemitteilung. An der Person Martin Luther habe sich der Berliner Künstler Harald Birck „regelrecht abgearbeitet“. Anlass für diese intensive Beschäftigung sei 2010 der Auftrag gewesen, eine Bronzestatue für das Lutherhotel in Wittenberg zu schaffen. So seien eine Vielzahl von Skizzen, Porträtstudien, Büsten und Skulpturen Luthers in unterschiedlichsten Techniken und Materialien entstanden.

„In den Darstellungen zeigt sich ein sehr vielgestaltiger Luther: der überzeugte Theologe, der streitbare Reformator, der leidenschaftliche Kämpfer, der Mensch, der mit seinem Glauben und seinem Gott ringt, der die Schriften zu begreifen versucht“, beschreibt Schäfer die Werke. Das Faszinierende an der Ausstellung sei für ihn, „wie man durch die Bilder in ein Gespräch mit dem Menschen Martin Luther hineingezogen wird“.

Noch Fragen?

Die für Freitag, 9. April, 19 Uhr, vorgesehene Vernissage kann digital auf dem Youtube-Kanal der Domgemeinde miterlebt werden. Infos zum Künstler gibt es unter harald-birck.de.