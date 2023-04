Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Höhen, wenige Tiefen – so kann man die bisherige Saison des Fußball-Bezirksligisten VfR Frankenthal zusammenfassen. Das Team von Trainer Martin Wohlschlegel qualifizierte sich nach 18 Spieltagen als Dritter für die Aufstiegsrunde. Dort hat der VfR großes vor, geht er doch mit einer prima Ausgangsbilanz in die entscheidende Phase der Saison. Auch am Kader wird noch einiges verändert.

„Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Was soll ich meckern, wenn wir Tabellenführer der Aufstiegsrunde sind?“, sagt Martin Wohlschlegel mit Blick auf die