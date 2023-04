Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fabio Libori ist so etwas wie der Standby-Spieler beim Fußball-Bezirksligisten VfR Frankenthal. Der 22-jährige Student für Förderschullehramt ist kein Stammspieler, durfte aber im Spiel am Freitagabend gegen den BSC Oppau von Beginn an ran. Im Interview spricht er über sein Startelfdebüt, die Gründe für seine wenigen Einsätze und den Kader des VfR.

Herr Libori, wann und wie haben Sie davon erfahren, dass Sie gegen den BSC Oppau von Beginn an spielen werden?

So wirklich wusste ich erst kurz vor dem Anpfiff