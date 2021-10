Zeugenhinweise führten am frühen Sonntagmorgen dazu, dass der flüchtige Fahrer eines Unfallfahrzeugs in einer Wohnung in Ludwigshafen-Pfingstweide geschnappt wurde. Der 37-Jährige war gegen 2.18 Uhr in Frankenthal an der Kreuzung Erzbergerstraße/Neumayerring über eine rote Ampel gefahren und hatte beim Abbiegen auf den Neumayerring einen Mercedes Vito gerammt. Anschließend war der Fahrer des weißen Mercedes AMG in Richtung Heßheimer Straße geflüchtet. Laut Polizei stellten Beamte bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1,71 Promille fest. Außerdem bestehe der Verdacht, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Der Fahrer des Transporters erlitt leichte Schmerzen, die jedoch vor Ort nicht ärztlich behandelt werden mussten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt.