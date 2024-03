Mit einem Benefizkonzert am Sonntag, 17. März, ab 15 Uhr im Barriquefasskeller des Weinguts Holz-Weisbrodt (Weisenheim am Berg) sammelt der Lions Club Frankenthal Spenden für ein ganz besonderes Projekt: In Kooperation mit der Stadtverwaltung sollen bis zu 20 Kinder die Chance bekommen, an einem Jugendcamp im Hunsrück teilnehmen und eine Woche mit erlebnispädagogischen Aktivitäten und Ausflügen erleben zu können. Unter dem Motto „Wir rocken den Weinkeller“ spielen am Sonntag die bekannte Partyband Grand Malör und die Hot Wine Punchers um den früheren Grabowsky-Sänger Stefan Born. Karten für das Konzert gibt es zum Preis von 20 Euro in der Buchhandlung Thalia, Rathausplatz 8.