Die Polizei sucht den Fahrer eines vermutlich weißen Kleinwagens, der am Sonntagnachmittag in Frankenthal einen Hund angefahren hat und dann geflüchtet ist, ohne sich um das Tier zu kümmern. Den Beamten zufolge war es gegen 14.20 Uhr in der Benderstraße auf Höhe von Hausnummer 4 zur Kollision zwischen dem Auto und dem freilaufenden Vierbeiner gekommen. Der Hund sei so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später starb. Beim Nachrichtendienst Twitter hatte die Frankenthaler Inspektion berichtet, dass sich eine Passantin in den letzten Minuten um das Haustier gekümmert hatte. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.