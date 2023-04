Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Freischüsse hat der VfR Frankenthal in der Fußball-Bezirksliga nicht mehr. Anfällig in der Defensive, Ladehemmung vor dem Tor, das ist eine schlechte Kombination, um den Abstieg zu verhindern. Am Donnerstag, 19.30 Uhr, gastiert der 1. FC 08 Haßloch im Ostparkstadion.

Sechs Spiele, ein Punkt, vier Tore, das ist die Bilanz des VfR Frankenthal nach der Winterpause. Die Folge: Die Mannschaft ist auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Nun droht der Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen