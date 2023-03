Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn eine Sportart in Nordamerika ihren Ursprung hat, ist es logisch, dass die Begriffe, die damit eng verknüpft werden, aus dem Englischen stammen. Basketball macht da keine Ausnahme. Anders als beim Fußball kann die man Positionsbezeichnungen nicht automatisch auf dem Spielfeld verorten. Na ja, bei einer Position erschließt es sich doch.

Wie in jeder Mannschaftsballsportart, so muss sich der Trainer auch beim Basketball vor jeder Partie Gedanken machen, wen er beim Anpfiff auf dem Feld haben will. Da ein Team zu Beginn mit fünf