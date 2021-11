Das Baltische Kulturwochenende in Worms, das 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, wird am Samstag, 27. November, im kleineren Rahmen nachgeholt. Das teilt die Stadt mit. Zu Gast sind das Gesangsensemble Heinavanker und die Autoren Baiba Zile und Jaroslav Melnik.

Heinavanker – der Name bedeutet übersetzt Heuwagen und bezieht sich auf ein Altargemälde von Hieronymus Bosch – ist im Rahmen des Festivals „Wunderhoeren“ ab 20 Uhr in der Wormser Dreifaltigkeitskirche zu hören. Der Chor musiziert seit 1988 gemeinsam. Ein Schwerpunkt liegt auf Gregorianischen Gesängen und religiösen estnischen Volksliedern. In Worms stehen auch zeitgenössische Werke aus Estland auf dem Programm. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Bereits am Nachmittag ab 17 Uhr lesen die lettische Journalistin und Romanautorin Baiba Zile und der international bekannte Schriftsteller Jaroslav Melnik, ein gebürtiger Ukrainer, in den Elefantenhöfen am Weckerlingplatz aus dem Band „Unstetes Leben. Literatur aus dem Baltikum“, der 2021 im Klak-Verlag erschienen ist. „Unstetes Leben“ enthält Auszüge aus wichtigen belletristischen Werken der litauischen und lettischen Literatur der letzten drei Jahrzehnte. Moderiert wird die Lesung von Markus Roduner, der Eintritt kostet fünf Euro.

Für beide Veranstaltungen gilt die 2G-Regel. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an sabine.dehoff@worms.de oder per Telefon unter 06241 853-1053.