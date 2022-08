Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss hat ein 28-jähriger Autofahrer am frühen Samstagmorgen um 2.50 Uhr auf der B9 kurz nach der Anschlussstelle Gimbsheim die Kontrolle über seinen Wagen verloren. In der Folge kollidierte dieser mit der rechten Leitplanke, kam danach ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen die linksseitig verlaufende Leitplanke. Der Fahrer wurde bei all dem leicht verletzt, sein Auto ist allerdings völlig demoliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 28-Jährigen einen Wert von 1,03 Promille.