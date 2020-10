Fünf Leichtverletzte und 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B9 bei Worms-Rheindürkheim, an dem am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr fünf Autos beteiligt waren. Wie die Polizei am Montagabend berichtete, fuhr ein 46-jähriger Wormser, der in Richtung Mainz unterwegs war, mit seinem Auto hinter der Abfahrt zur L425 bei stockendem Verkehr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Wagen auf. Dieser geriet dadurch in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Im Anschluss stieß der Unfallverursacher mit einem weiteren Auto auf seiner Spur zusammen und schob dieses auf ein anderes Fahrzeug auf. Laut Polizei wurden fünf Personen leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die B9 musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge etwa eine Stunde lang voll gesperrt werden. Den an den Fahrzeugen entstandenen Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 15.000 Euro.