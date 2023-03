Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Dirmstein und Eintracht Lambsheim dominieren in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord die Gruppe 2. Am Sonntag (15 Uhr) treffen sie in Lambsheim aufeinander. Obwohl bereits feststeht, dass der TuS Dirmstein Erster der Staffel werden wird, geht es doch noch um etwas.

Neun Spiele, neun Siege – souveräner als der TuS Dirmstein kann eine Mannschaft nicht agieren. Das Team aus dem Leiningerland hat den Staffelsieg und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicher.