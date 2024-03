Bei einem Unfall am Samstagabend gegen 20.40 Uhr auf der Kreisstraße 2 zwischen Lambsheim und Gerolsheim sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer des Autos, in dem sich insgesamt vier Personen befanden, in einer Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle. Das Fahrzeug kam daraufhin nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer und ein weiterer Insasse wurden leicht verletzt. „Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit konnten nicht erlangt werden, die Unfallursache bedarf weiterer Ermittlungen“, heißt es von der Polizei. Für die Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.