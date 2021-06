„Art in the Air“ soll es an fünf Sonntagen bis Mitte August im Garten des Kunsthauses Frankenthal geben. Zusammen mit jeweils einem Kollegen will Uschi Freymeyer zu einem Kunstspaziergang und Besuch in ihrer Freiluftgalerie animieren.

Start ist am Sonntag, 13. Juni. Von 11 bis 15 Uhr können Besucher – unter Beachtung der Corona-Regeln – ihren Sonntagsmarsch zu einem Erlebnisspaziergang werden lassen und im Garten des Kunsthauses Frankenthal Acrylmalerei, bemalte Steine und weitere kreativ gestaltete Objekte von Uschi Freymeyer und Silvia Schroth auf Staffeleien, an Bäumen oder auf dem Boden bewundern. „Auf einen professionellen Aufbau mit Wänden haben wir bewusst verzichtet“, will Uschi Freymeyer damit eine lockere Atmosphäre schaffen.

Die Idee zur Freiluftgalerie sei ihr schon lange im Kopf herumgespukt, erzählt sie. Nun hat also auch die Stadtverwaltung dazu ihr Okay gegeben. Gleichzeitig sei das Kunsthaus geöffnet, um die derzeit laufende Ausstellung von Dimitri Voinow zu besuchen, ein Rundgang durchs Haus und das Freymeyersche Atelier im Obergeschoss sind möglich.

Bei Regen: Umzug ins Atelier

Die Termine für „Art in the Air“ sind 14-täglich, jeweils sonntags um die Mittagszeit. Bei Regen soll die Veranstaltung dann um eine Woche verschoben werden, bei überraschendem Regen „ziehen wir einfach in mein Atelier im Obergeschoss des Kunsthauses um“, hat Freymeyer Ausweichlösungen parat.

Die Gastkünstler werden kurz vorher unter www.uschi-freymeyer.de bekanntgegeben. Den Anfang macht Silvia Schroth. Die Kunstpädagogin an der Friedrich-Ebert-Grundschule und Dozentin für Malkurse hat sich wie Freymeyer der Acrylmalerei verschrieben.

Noch Fragen?

„Art in the Air“ im Garten des Kunsthauses Frankenthal, Mina-Karcher-Platz 42a, an den Sonntagen 13. und 27. Juni, 11. und 25. Juli sowie 8. August, jeweils von 11 bis 15 Uhr. Parkmöglichkeiten am Congress-Forum P7 oder am Jahnplatz, am Kunsthaus selbst stehen nur wenige Plätze zur Verfügung.