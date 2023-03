Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Abschied von Trainer Kai Schäfer nach erfolgreichen drei Jahren kam für den Fußball-A-Klassisten ASV Heßheim überraschend. Mit Andreas Köhler hat der Verein schnell einen neuen Coach gefunden. Der Frankenthaler will das Team weiterentwickeln. Vom Aufstieg als Ziel will der 34-Jährige in Corona-Zeiten aber lieber nicht sprechen.

Die letzte Station von Andreas Köhler liegt schon etwas zurück. Bis November 2017 war er als Trainer beim ESV Ludwigshafen aktiv. Aus zeitlichen Gründen hat er die „Eisenbahner“