Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele junge Menschen engagieren sich in Sportvereinen. Andere setzen sich auch für soziale Belange ein. Solche, die beides machen, sind etwas seltener anzutreffen. Amelie Haußmann aus Frankenthal ist so ein Fall. Die 18-jährige Abiturientin des Karolinen-Gymnasiums macht Leichtathletik beim MTSV Beindersheim und ist Gruppenleiterin beim Pfadfinderstamm Martin Luther King in Frankenthal. Dafür ist sie mit dem Pierre-de-Coubertin-Abiturpreis des Landessportbunds ausgezeichnet worden.

Amelie Haußmann muss lachen und gibt dann zu: Nein, der Name Pierre de Coubertin habe ihr vorher nichts gesagt. Doch diese Wissenslücke sei schnell geschlossen gewesen. Google sei Dank.