Brauereien, Kurfürst Carl Theodor und Giftmörderinnen – bei den Führungen des Altertumsvereins kann man Frankenthal auf unterhaltsame Weise näher kennenlernen. Los geht es am Samstag, 2. März.

Bis November lädt der Altertumsverein an jedem ersten Samstag im Monat um 14 Uhr zu einem historischen Stadtrundgang ein. Außerdem gibt es einer Pressemeldung zufolge sechs weitere Themenführungen an 13 Terminen. Eine Werksbesichtigung beim Pumpen- und Armaturenhersteller KSB steht am 14. Juni an. Einen Rundgang zu den ehemaligen Brauereistandorten in der Stadt gibt es am 15. März und 2. August, dazu gehört auch eine Bierprobe im Brauhaus zur Post.

Auf den Spuren des einflussreichen Kurfürsten wandeln Interessierte während der Tour „Carl Theodor und die Fabriquenstadt“ (18. Mai und 13. Oktober). Für eine Auszeit im Grünen sorgt ein Spaziergang über den Hauptfriedhof und die beiden jüdischen Friedhöfe (14. April und 1. September). Fans gruseliger Geschichten kommen bei der abendlichen Tour „Hexen, Henker, Giftmörderinnen“ auf ihre Kosten (19. Juli und 17. August). Die Besichtigung der Kirche St. Dreifaltigkeit (3. Mai und 29. September) und der Zwölf-Apostel-Kirche (18. Juni und 2. Juli) endet jeweils mit einem Orgelspiel.

Eine Broschüre mit allen Terminen ist im Rathaus erhältlich oder kann unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen heruntergeladen werden. Die Führungen sind bis auf die Brauereibesichtigung (Beitrag: zehn Euro) kostenlos. Eine Anmeldung ist aber erforderlich (Telefon 06233 6671550, E-Mail stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de, www.frankenthal.de/stadtfuehrungen).

Im Netz

www.frankenthaler-altertumsverein.de