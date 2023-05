Einen Audi, der in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.30 Uhr auf der A6 in Schlangenlinien fuhr, hat eine Zeugin der Polizei gemeldet. Beamte der Autobahnpolizei in Ruchheim kontrollierten den Pkw daraufhin an der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord. Dabei zeigte die 51-jährige Fahrerin laut Bericht starke alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein Schnelltest ergab einen Atemalkoholwert von 1,77 Promille. Der 51-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.