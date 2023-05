Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ASV Heßheim ist für viele der Topfavorit in der Fußball-A-Klasse für den Aufstieg in die Bezirksliga. Selbstbewusst, aber trotzdem mit viel Respekt vor der Konkurrenz startet der neue Trainer Andreas Köhler mit seinem Team am Sonntag (14 Uhr) gegen Obersülzen in die Saison.

Etwas sorgenvoll blickt die Konkurrenz nach Heßheim. Nicht nur Tobias Hinkel vom Klassenkonkurrenten DJK Eppstein hat registriert: „Die sind richtig marschiert in der Vorbereitung.“