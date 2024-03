Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da waren es nur noch zwei. Weil die DJK Eppstein in der Fußball-A-Klasse am vergangenen Spieltag beim VfR Friesenheim nicht ablieferte, kämpfen jetzt wohl nur noch zwei Mannschaften um den für die Aufstiegsspiele wichtigen Platz zwei, der SC Bobenheim-Roxheim und DJK Schwarz-Weiß Frankenthal. Doch die Schwarz-Weißen könnten am Sonntag in Eppstein doch noch auf einen motivierten Gegner treffen.

In der A-Klasse geht es für die Verfolger nur noch um Platz zwei. Vorne zieht der TuS Dirmstein (67 Punkte) einsam seine Kreise. Auf der Lauer hinter den drei Spitzenteams, bereit