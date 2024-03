Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hessheim. Wer hätte gedacht, dass der ASV Heßheim nach der am Ende fulminanten Vorsaison nun nach 25 Spieltagen in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz nach wie vor am Rand der Abstiegszone hängt. Am Samstag, 15.30 Uhr, gastiert nun Vatanspor Frankenthal in Heßheim. Die Gäste sind ebenfalls noch nicht sicher.

Das 1:1 gegen Arminia Ludwigshafen II am Mittwoch hat die Mannschaft von ASV-Trainer Kai Schäfer nicht wirklich vorangebracht, lediglich einen Konkurrenten nicht weiter herankommen