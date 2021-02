Totschlag lautet der wesentliche Anklagevorwurf gegen eine 50-jährige Frau aus Polen, die sich am Dienstag, 2. März, ab 10 Uhr vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts zu verantworten hat. Nach Angaben des Gerichts soll die Frau im März 2019 ihrem damaligen Lebensgefährten bei einem Streit in Ludwigshafen ein Küchenmesser so tief in den Oberschenkel gestochen haben, dass dieser schließlich verblutete. Zudem soll sie in einem weiteren Fall Polizeibeamte beleidigt und Mitfahrer zu falschen Beschuldigungen angestiftet haben. Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts hatte die Angeklagte im November 2019 wegen Körperverletzung mit Todesfolge, Beleidigung und falscher Verdächtigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat die Strafzumessung bemängelt; daher muss der Fall nun erneut verhandelt werden.